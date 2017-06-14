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Выделение дополнительных средств муниципалитетам Алтайского края будет сопровождаться усилением контроля за их расходованием, заявил губернатор Александр Карлин.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом глава края высказался в ходе подписания соглашений с руководителями семи муниципальных образований о планировании социально-экономического развития на 2017 год.

Документы подписали Александр Карлин и главы Барнаула, Алейска, Заринска, Белокурихи, а также Кулундинского, Крутихинского и Локтевского районов.

Региональный руководитель отметил, что формат взаимодействия между властями субъекта и муниципалитетами будет меняться. "Средств мы будем направлять несколько больше, но и контролировать жестче. Поддержка будет направляться не просто на решение проблем, а на достижение конкретного результата в социальной сфере, в первую очередь в инфраструктурном развитии. Мы будем следить за тем, чтобы ресурсы из краевого бюджета реально влияли на улучшение качества жизни людей в муниципалитетах и городах", — подчеркнул Александр Карлин.

Губернатор также напомнил о работающем механизме финансовой ответственности, когда при невыполнении взятых обязательств федеральные ресурсы перестают поступать в регион.

"Алтайский край демонстрирует в последние годы самое высокое качество управления региональными финансами, поэтому у нас есть возможность получить несколько больше средств за счет тех, кто не выполнит условия соглашений с министерством финансов и с профильными ведомствами", — добавил глава региона.