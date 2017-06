Фото: twitter.com

27-этажный жилой дом загорелся в западной части Лондона в среду, 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Sky News.

Отмечается, что на месте работают две сотни пожарных. В пожарной бригаде столицы Великобритании уточняют, что в борьбе с огнем задействованы 40 единиц техники.

Сообщается о не менее двух пострадавших. Предварительно установлено, что они надышались угарным газом.

Спасатели эвакуировали жильцов высотки.

Местные СМИ сообщают об угрозе обрушения жилого дома, добавляет "Интерфакс".

NEW: Massive fire engulfs 27-story residential high-rise building in London; evacuations underway, authorities say. https://t.co/Zvzp4GTnFn pic.twitter.com/thgUOtSQfV

40 fire engines & 200 firefighters have been called to the Lancaster West Estate tower block fire #NorthKensington https://t.co/SmtWbgGpSg pic.twitter.com/H4qgGmh52Y