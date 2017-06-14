Фото: vk.com/barneos22

Серьезное столкновение двух автомобилей произошло в среду, 14 июня, на перекрестке в спальном районе Барнаула.

По информации очевидцев, сообщающих об инциденте, авария случилась на пересечении улиц Шумакова и Власихинская.

На фото с места событий видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения.