Фото: vk.com/barneos22
Серьезное столкновение двух автомобилей произошло в среду, 14 июня, на перекрестке в спальном районе Барнаула.
По информации очевидцев, сообщающих об инциденте, авария случилась на пересечении улиц Шумакова и Власихинская.
На фото с места событий видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения.
Комментарии
судя по повреждениям два автоводителя очень даже соблюдали скоростной режим в зоне пешеходного перехода...
на двух оленей на дорогах меньше.
14.06.2017 11:05
- гость -
Там светофор. Скорее всего один ехал прямо по Власихинской, а второй решил налево на Шумакова проскользнуть через встречку
Бабищка в красном классная.
О происшествии сожалею
У амика новое прикольное словцо - "разворотило".