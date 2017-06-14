Фото: horizonanimalhospital.com
Крупная овчарка сорвалась с цепи во дворе и загрызла семилетнего мальчика в селе Сергеевка в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 13 июня. Рядом с жилым домом нашли тело ребенка с множественными рваными ранами, которые оставила находившаяся во дворе среднеазиатская овчарка.
Свидетели сообщают, что ребенок подошел к двухметровой ограде вокруг дома и позвал своего друга погулять. Тот вышел на крыльцо дома и попросил подождать его, но ребенок решил пролезть под воротами и попал во двор.
В этот момент с цепи сорвалась крупная овчарка и напала на ребенка. Прибывшие на место полицейские обезвредили животное.
По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр на месте ЧП, назначили судебные экспертизы.
Комментарии
Ну что, понеслась? опять будут собаки во всем виноваты, даже те, которые на цепи в своей ограде?
не написали, как скотину то обезвредили
А собак заводят, чтобы они убивали?