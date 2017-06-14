Фото: horizonanimalhospital.com

Крупная овчарка сорвалась с цепи во дворе и загрызла семилетнего мальчика в селе Сергеевка в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 13 июня. Рядом с жилым домом нашли тело ребенка с множественными рваными ранами, которые оставила находившаяся во дворе среднеазиатская овчарка.

Свидетели сообщают, что ребенок подошел к двухметровой ограде вокруг дома и позвал своего друга погулять. Тот вышел на крыльцо дома и попросил подождать его, но ребенок решил пролезть под воротами и попал во двор.

В этот момент с цепи сорвалась крупная овчарка и напала на ребенка. Прибывшие на место полицейские обезвредили животное.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр на месте ЧП, назначили судебные экспертизы.