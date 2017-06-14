Фестиваль юных экологов "Зеленые колокола", посвященный Году экологии в России, пройдет с 1 по 5 июля на базе краевого детского оздоровительного лагеря "Селена" (с. Ая Алтайского района).

Участие в нем могут принять команды, состоящие из членов школьных природоохранных организаций и экологических объединений.

Каждая команда представит деятельность экологического объединения, видеоролик о рациональном природопользовании, бережном отношении к природным ресурсам, сборе и переработке вторичного сырья, выполнит задания по направлениям: "Экология растений", "Экология животных", "Общая экология", "Экопросвещение".

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Юные экологи примут участие в экологических играх, экоуроках, мастер-классах, экскурсиях по особо охраняемым территориям Алтайского района.

Организаторами мероприятия выступают Алтайский краевой детский экологический центр при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края и Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Подробности о фестивале читайте здесь.