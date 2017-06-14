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"Скорая помощь" в Барнауле стала приезжать быстрее — власти

, ИА "Амител"
Позитивный эффект в работе медиков был достигнут в связи с применением так называемого кластерного подхода

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Врачи "скорой помощи" в Барнауле стали быстрее прибывать по вызовам, заявили в городской администрации. Напомним, что с конца прошлого года изменился принцип работы медиков.

В мэрии подчеркивают, что доля выездов с прибытием в период до 20 минут сегодня составляет 91%. Это больше, чем целевой показатель, предусмотренный региональной программой развития здравоохранения до 2020 года.

Городские власти добавляют, что опрос пациентов, получивших помощь в прошлом году, показал удовлетворенность граждан на 97,5%.

Позитивные изменения связаны с нововведениями, которые затронули службы "скорой помощи" в Барнауле, Новоалтайске, ЗАТО Сибирский и Первомайском районе. В мэрии уточняют, что сейчас врачи осуществляют свою деятельность по так называемому кластерному подходу.

Так, на базе Станции скорой помощи Барнаула была создана агломерация. Все вызовы в ее пределах осуществляются по телефонам 03 и 103, а также в едином диспетчерском центре в краевой столице. Управление бригадами медиков осуществляется централизованно. Также возросло количество бригад в Новоалтайске и Первомайском районе.

Кроме того, все автомобили "скорой помощи", работающие в пределах агломерации, оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Таким образом, своевременность выезда врачей отслеживается из оперативного отдела, находящегося в краевой столице.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.06.2017 11:26
Леня

Полная чушь! Вызвали ребенку с высокой температурой, ждали 30 минут, если учесть что станция находится через 3 дома!

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