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Российские спецслужбы не проводят масштабных операций по сбору данных о населении электронными методами, как их коллеги из США. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Показ второй серии документального фильма "Интервью с Путиным" состоялся во вторник, 13 июня, на американском канале Showtime, передает ТАСС.

Президент РФ подчеркнул, что возможности американской стороны в этой сфере превышают российские. Путин отметил, что в США идет колоссальное финансирование на спецслужбы, чего не может себе позволить РФ. Кроме этого, "после времен Советского Союза и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб", добавил глава государства.

По словам Путина, в России такого широкого сбора информации о населении электронными методами, как в Америке, не ведется. "Такого массового охвата, такой сети у нас нет. Говорю вам совершенно ответственно", — подчеркнул президент.

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Кроме этого, американский режиссер спросил, действуют ли в РФ масштабные программы в данной сфере в отношении живущих в стране мусульман. Путин отрицательно ответил на данный вопрос, подчеркнув, что "конфликтов между, скажем, исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было".

Глава государства добавил, что представители исламского сообщества в РФ являются гражданами России. "У них другой родины нет. Россия — их родина", — заключил Путин.