Фото: avtosreda.ru
Российские спецслужбы не проводят масштабных операций по сбору данных о населении электронными методами, как их коллеги из США. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Показ второй серии документального фильма "Интервью с Путиным" состоялся во вторник, 13 июня, на американском канале Showtime, передает ТАСС.
Президент РФ подчеркнул, что возможности американской стороны в этой сфере превышают российские. Путин отметил, что в США идет колоссальное финансирование на спецслужбы, чего не может себе позволить РФ. Кроме этого, "после времен Советского Союза и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб", добавил глава государства.
По словам Путина, в России такого широкого сбора информации о населении электронными методами, как в Америке, не ведется. "Такого массового охвата, такой сети у нас нет. Говорю вам совершенно ответственно", — подчеркнул президент.
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Кроме этого, американский режиссер спросил, действуют ли в РФ масштабные программы в данной сфере в отношении живущих в стране мусульман. Путин отрицательно ответил на данный вопрос, подчеркнув, что "конфликтов между, скажем, исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было".
Глава государства добавил, что представители исламского сообщества в РФ являются гражданами России. "У них другой родины нет. Россия — их родина", — заключил Путин.
Комментарии
Долго ещё будут давать дозированную информацию по этому творению Стоуна? Надоел уже этот PR Путина агентом влияния госдепа.
Обычная практика полиции и ческистов России - тотальная слежка за каждым неблагонадежным, а так как в России по их стандартам надежных нет, то слежка идет тотальная, даже за партийными чиновниками в том числе.
Пока, да, но "закон Яровой" принят и со следующего года "СОРМ" заработает на полную катушку без всяких "санкций судов".
Может быть, в силу недостатка технической оснащенности, " массовый охват населения электронными методами" заветная мечта экс кагебешника, спасибо санкциям, пока это не возможно.
Врёт как всегда!
Жители российских регионов, которые 15 июня будут задавать вопросы Владимиру Путину во время прямой линии, прошли специальный инструктаж в пансионате управления делами президента. На «обучение» пригласили около ста человек, сообщает РБК.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 15 июня. Репетиция общения с президентом состоялась накануне в пансионате «Петрово-Дальнее» на Рублёвке. Каждый участник линии зачитал свой вопрос главе государства и получил рекомендации, что надеть в день эфира.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о том, что ситуацию, при которой наблюдалось сокращение населения в стране, удалось переломить. Рост населения наблюдается последние года даже в регионах, где проживают этнические русские.
«У нас третий год подряд уже естественный прирост населения, в том числе и в регионах с традиционным проживанием преимущественно русского населения»
Клоунам отписавшимся выше.....коль вы еще гадите здесь, значит не следят за вами...., как бы вам не хотелось быть обиженными по совести....
ребятки, вы про разоблачения Сноудена слышали?
АНБ США - вот кто глобально следит за всеми в мире.
и за своими гражданами, и за иностранными.
слушают даже телефоны первых лиц зарубежных стран.
про прослушку АНБ телефона Меркель забыли уже?
А, что спецслужбы как-то изменились с 1953 года, когда военные расстреляли их главаря Л. Берия?!
Смешные, а что спецслужбы не нужны? А если они есть они не должны ни за кем следить? А что вы так возбудились, есть повод за вами следить?
По словам Путина, в России такого широкого сбора информации о населении электронными методами, как в Америке, не ведется.
не такой широкий сбор как в америке - но все таки ведется.
По моему для 90 % граждан РФ слежка за ними спецслужб самая маленькая проблема в их жизни. Что спецслужбы будут отслеживать, как я зарплату с карточки снимаю? Зачем им это, все операции по карточке есть в банке. Как я картошку сажу, им тоже не интересно. Пусть их боятся коррупционеры, поэтому может и разрешить им следить?