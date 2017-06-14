Фото: flashsiberia.com
Госдепартамент Соединенных Штатов объяснил, почему 12 июня отсутствовало традиционное поздравление с Днем России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского дипведомства.
В Госдепе заявили, что администрация президента США Дональда Трампа приняла новый подход, согласно которому официальные поздравления передаются через посольства США в соответствующих странах.
В сообщении сказано, что американское дипведомство перестало распространять поздравления в качестве пресс-релизов, а размещает их теперь на своем сайте. "Официально же они вручаются через наши посольства", — добавили в Госдепартаменте.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на российское посольство в США сообщили, что Вашингтон впервые за 25 лет не передал в дипмиссию поздравление с Днем России.
Комментарии
Позор омерике
Че вы вата без СэШэА делать будете, если даже из-за "непоздравили" трагедию делаете?
То есть поздравили?
Чего вы либерасты без США делать будете если санкции против России не кому вводить будет?
14.06.2017 13:06
гость
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Наивный! США ввели санкции не против России, а против высших чиновников, Газпрома и банков, которые грабят население России. А путин в отместку ввел санкции против своего народа, действуя по принципу: бей своего, что бы чужие боялись.
З.Ы. Ах да, совсем забыл: у вас урапатриотов родина то одна - путин.
14.06.2017 12:54
ГАСпром
а ты кто? вышивата?
14.06.2017 13:14
ГАСпром
санкции введены против физлиц из РФ и юрлиц из РФ, против финансовых структур. это санкции. их так и называют страны, которые их ввели.
а Путин ввел антисанкции против тех стран, что ввели против нас санкции. мы запретили импорт из этих стран перечня продукции.
теперь, вышиваночный, поясни: где санкции Путина против своего народа?
а Путин ввел антисанкции против тех стран, что ввели против нас санкции.
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Против тебя лично? Ты относишь себя к тем физлиц из РФ и юрлиц из РФ, против финансовых структур.
А список этих физ.лиц и ф.структур к России имеет отношение, разве что как свинья к корыту с комбикормом...
14.06.2017 13:33
ГАСпром
Все банки страны лишены кредитования, это касается всех жителей России. А российский бизнес не имеет отношения к нашей стране? Почему мы должны были молчать, если большинство населения одобрило возврат Крыма домой? Почему они считают, что безнаказанно будут нас троллить? Вот мы и ответили.