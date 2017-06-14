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Госдепартамент Соединенных Штатов объяснил, почему 12 июня отсутствовало традиционное поздравление с Днем России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского дипведомства.

В Госдепе заявили, что администрация президента США Дональда Трампа приняла новый подход, согласно которому официальные поздравления передаются через посольства США в соответствующих странах.

В сообщении сказано, что американское дипведомство перестало распространять поздравления в качестве пресс-релизов, а размещает их теперь на своем сайте. "Официально же они вручаются через наши посольства", — добавили в Госдепартаменте.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на российское посольство в США сообщили, что Вашингтон впервые за 25 лет не передал в дипмиссию поздравление с Днем России.