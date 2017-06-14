Фото: Андрей Колчан

Состояние двух улиц в Новоалтайске побудило местного жителя Андрея Колчана обратиться в прокуратуру, после того как он не смог добиться проведения ремонта через обращение к властям города.

О том, что происходит на улицах 2-я Луговая и 2-я Вокзальная в городе-спутнике Барнаула, Андрей рассказал порталу Amic.ru.

"В 90-е годы здесь лежал асфальт. После того как проложили водопровод, его не стало. Остались небольшие пятнышки асфальта на память. Ямы кругом. После дождя ямы наполняются водой. Иной раз у меня вода доходит до капота", — сетует наш собеседник.

Горожанин подчеркивает, что, несмотря на "убитое" состояние дороги, здесь ходят пассажирские автобусы.

Добиться ремонта проезжей части Андрей пытался, обращаясь к городским властям, однако пока ситуация не изменилась.

"В настоящее время я обратился в прокуратуру. Вот теперь жду ответа и надеюсь, что дорогу все-таки отремонтируют", — резюмировал житель Новоалтайска.