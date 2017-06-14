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При пожаре в многоэтажном жилом доме на западе столицы Великобритании пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ассошиэйтед Пресс".
Отмечается, что госпитализированные люди отравились дымом.
Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате ЧП.
Напомним, мощный пожар охватил высотку рано утром в среду, 14 июня. На месте с огнем борются 200 пожарных. В тушении огня задействовано 40 единиц техники.
Спасатели эвакуировали жильцов дома.
RT добавляет, что причиной пожара мог стать взрыв на четвертом этаже дома.
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