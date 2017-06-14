Лучшим бизнес-проектом IX Международного молодежного управленческого форума "Алтай. Точки Роста – 2017" назван проект, созданный молодыми учеными Алтайского государственного технического университета.

Конкурс проектов проводился в четырех номинациях: "Лучший реализованный АТР-проект", "Лучший бизнес-проект", "Лучший социальный проект" и "Лучший проект социального предпринимательства". Авторы лучших проектов рекомендованы на получение грантовой поддержки Правительства РФ в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.

В номинации "Лучший бизнес-проект" победителем стала Анна Олийнек, студентка института экономики и управления Алтайского государственного технического университета. Анна – будущий специалист в сфере производственного менеджмента. Студентка презентовала проект по производству функционального корма для животных и птиц. Благодаря инновационному способу обработки в этой пище сохраняется максимум полезных веществ. Корм животные усваивают на 30% лучше.

На фото: Анна Олийнек

В этой же номинации второй результат у аспиранта института биотехнологии пищевой и химической инженерии АлтГТУ Романа Сеченова. Его проект также получит финансовую поддержку на реализацию проекта "Функциональные продукты из алтайской тыквы "Умные рецепты Алтая": разработка, производство и продвижение".

На фото: Роман Сеченов

Эксперты отметили актуальность проектов для региона, практическую значимость для экономики края, их научную обоснованность.

Победители рассказали, что оба проекта реализуются на базе малого инновационного предприятия "Центр экологических и оздоровительных технологий" при кафедре ЮНЕСКО и кафедре экономики и производственного менеджмента АлтГТУ в условиях научно-производственной кооперации с крупными образовательными, научными учреждениями, а также с производственными предприятиями СФО.