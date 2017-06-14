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Прокурор Пий-Хемского района Республики Тыва погиб в результате столкновения автомобилей Land Rover и Toyota Camry, случившегося в Красноярском крае.

Как сообщили в среду в региональном управлении Следственного комитета, авария произошла еще 11 июня на трассе Р-257 "Енисей" возле села Григорьевка Ермаковского района.

Известно, что Land Rover выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry. Пассажир японского автомобиля, являющийся сотрудником прокуратуры, скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Выясняются все обстоятельства случившегося.