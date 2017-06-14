Быть в центре внимания и получать комплименты — какая выпускница не мечтает об этом? Девушки хотят запомниться и произвести впечатление. Одиннадцатиклассницы уделяют внимание каждой мелочи: маникюр, сумочка, украшения. Особое внимание заслуживает наряд для главного школьного праздника. Но главный залог успеха - это прическа и макияж. Портал Amic.ru продолжает рассказывать, как правильно подобрать образ на выпускной бал.

Мы попросили четырех выпускников 2017 года попробовать изменить образ. Трех девчонок и одного молодого человека мы отдали в руки стилистов салона красоты "Эксклюзив". В этот раз стилисты выбрали для одиннадцатиклассницы необычный образ. Вариант для смелых и уверенных в себе барышень.

Всего создано четыре непохожих друг на друга образа.

Наталья

Наташа — это классическое "лето". У девушек с этим цветотипом волосы от светло-русого до каштанового с холодным пепельным отливом. Естественный тон кожи холодный: розовый или оливковый. Глаза серо-голубые, серо-зелёные, серые или синие.

К выпускному наша героиня готовилась основательно. Наряд девушка решила не покупать, а сшить. Фасоны смотрела в интернете: где-то понравился вырез, где-то юбка. В итоге получилось платье из красного кружева до колена.

"Я сама рисовала эскизы платья, долго искала варианты, которые мне нравились. В итоге решила совместить некоторые образы. К этому образу, я думаю, подойдет нежный макияж. Прическу хочу в греческом стиле, просто собрать волосы назад", — поделилась выпускница.

Парикмахер салона красоты "Эксклюзив" Елена Некрасова согласна с выбором девушки. Наташе действительно идеально подходит нежный образ. Но нельзя забывать, что выпускной — это прежде всего торжественное событие. Поэтому прическа должна соответствовать статусу вечера и возрасту.

Для Натальи мастер выбрал сложную прическу, которая при этом не будет смотреться громоздко и "дорого-богато". Главный акцент – на женственности героини: объем, волны и локоны.

"Эта прическа подойдет далеко не всем девушкам. И не к каждому стилю. Например, стоит воздержаться от такого варианта, если у вас короткое платье или ретро-образ. Это очень воздушная прическа, нежная и соответствует юному возрасту выпускницы. Косы всегда в моде. У нас есть объем и при этом небольшая небрежность. Сочетание кос, объема и модной неопрятности сегодня на пике популярности", — рассказывает Елена Некрасова.

Также мастер отмечает, что прическа продержится всю ночь. Если пряди будут выбиваться, то это не испортит образ. Нашей героине образ, созданный мастером, подошел идеально. "Очень нравится! очень нежная прическа. Она сложная, но женственная. Я хотела, чтобы волосы сзади были собраны. Нежный образ. На выпускной рассмотрю этот образ обязательно", — поделилась впечатлениями девушка.

Что касается макияжа, то визажист салона Виктория выбрала экстравагантный вариант. Необычный, яркий, контрастный макияж точно привлечет внимание. При этом мастер отмечает, что образ, несмотря на неординарную подачу, получился очень нежный.

"Это необычный макияж. Яркий, насыщенный, контрастный. У Натальи натуральный оттенок волос, нежный образ, так что макияж тоже нежный. Я выбирала, чтобы мейкап подходил к ее цветотипу, к одежде, чтобы его было видно на фотографиях. Внимание этот образ будет приковывать однозначно", — рассказала Виктория.

Выпускница довольна результатом. Наташа призналась, что обязательно повторит этот образ. "Так круто! Я себя такой никогда не видела! Я никогда так не красилась. Мне нравится, что ярко. Но непривычно. При этом это очень нежный макияж. Хочется повторить образ на выпускном", — рассказала девушка.

Благодарим салон "Эксклюзив" за помощь в проведении съемок и за создание образов для наших героев.

Салон находится по адресу: Барнаул, ул. Попова, 194 (ост. "Цветочная"). Телефон: +7(3852)28-68-48, время работы: пн-сб – 09:00-20:00, вс – 09:00-21:00.