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Владимир Путин заявил, что государство не контролирует российские средства массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью президента РФ в фильме американского режиссера Оливера Стоуна.
"Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует", — заявил президент, подчеркнув, что это попросту невозможно.
При этом президент указал на проблему оппозиции, заключающуюся, по его мнению, в том, что она не предлагает интересной для избирателей повестки.
"Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей", — отметил Путин.
Напомним, четырехсерийный документальный фильм Стоуна показывают на американском канале Showtime с понедельника, 12 июня.
Комментарии
Путин заверил, Стоун поверил.
конечно же не следят.это же не этично.порядочные люди никогда бы не опустились до этого.а по поводу сми так вобще наглый поклеп.журналистская этика не позволила бы соловьеву,киселеву,зейналовой и пр.озвучивать всякую пропагандистскую чушь.это они от души.от сердца
Шутка года?
убрав НЕ
получим реальность: - государство контролирует СМИ - оппозиция в стране может предложить интересные для граждан программы и предлагает - и потому зеленкой, дубинками и пехотой на мосту эту оппозицию
Абсолютно согласен! Государство не контролирует СМИ - оно просто даёт чёткие указания...
- Алло, это ФСБ?
- Да.
- Извините, мы тут с другом поспорили. Чем я занимался 16 июля 2008 года?
оппики, если бы контролировали СМИ, то вас бы здесь не было.
ни здесь, ни на Банкфаксе, ни на Алтапрессе. а вы есть.
а как же Дождь, Эхо Москвы, Медуза?
государство неконтролирует, а я - контролирую...
Он просто не читает ваши комменты, а то бы...
к сожалению не контролирует. этим и пользуются пишут всякий бред и лож, и льют помои.
что и привело ко ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ.