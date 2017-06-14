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Владимир Путин заявил, что государство не контролирует российские средства массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью президента РФ в фильме американского режиссера Оливера Стоуна.

"Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует", — заявил президент, подчеркнув, что это попросту невозможно.

При этом президент указал на проблему оппозиции, заключающуюся, по его мнению, в том, что она не предлагает интересной для избирателей повестки.

"Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей", — отметил Путин.

Напомним, четырехсерийный документальный фильм Стоуна показывают на американском канале Showtime с понедельника, 12 июня.