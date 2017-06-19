Мечтаете помогать людям обрести тело своей мечты и быть в курсе всех фитнес-новинок года? Сеть фитнес-клубов "Сафари" проводит ежегодное обучение от сертифицированных профессионалов. С 30 июня по 16 июля жители и гости города смогут узнать полезную информацию по курсам:
- "Инструктор тренажерного зала"
- "Инструктор групповых программ"
Также на обучении будет представлено много теоретического и практического материала на дополнительных курсах по Body fly, йоге и растяжке.
Если вы являетесь действующим инструктором или же только задумываетесь об этой профессии, то куратор обучения Максим Евсеев расскажет, что делать дальше.
Подробнее по телефону: 8-923-711-05-55 (Максим Евсеев).
www.safari-fitness.ru