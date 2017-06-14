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"Гордиться тут нечем": власти Алтая рассказали о долгах за теплоэнергию

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Жители региона задолжали более миллиарда рублей за коммунальные услуги

Общая задолженность перед предприятиями топливно-энергетического комплекса в Алтайском крае превышает 4 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда – просроченные платежи. Население задолжало около 1,2 миллиарда рублей. Такие цифры назвал в среду, 14 июня, на заседании правительства Алтайского края министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилёв.

Главной темой очередного заседания правительства региона стала подготовка к предстоящему отопительному сезону. Как сообщил министр, она началась уже в середине мая по распоряжению губернатора Алтайского края. В этом году подготовят 1863 котельные, 3299 километров тепловых сетей, более 13 тысяч водопроводных сетей. Также будет выполнена замена 81 километра ветхих тепловых сетей, 140 километров водопроводных сетей, замена 186 котлов.

Иван Гилев сообщил, что краевые власти оценивают потребность в угле на предстоящий отопительный сезон в 700 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом сезоне сожгли около 630 тысяч. Однако есть и проблемные моменты. В частности, долги муниципалитетов, которые составляют 800 миллионов рублей. При этом министр отметил, что в данном вопросе есть и положительная динамика. Так, около 400 миллионов из долга "висит" перед УК "Кузбассразрезуголь" с 2013 года, и эта цифра не увеличивается. Что касается задолженности по текущим поставкам угля, то она составляет 200 миллионов рублей, что в допустимых пределах.

На заседании правительства Иван Гилев сообщил, что существует проблема большой задолженности потребителей тепла перед теплоснабжающими предприятиями, которая превысила 4 миллиарда рублей. Эти просроченные платежи не позволяют предприятиям энергетики своевременно рассчитываться с поставщиками.

"Особо гордиться тут нечем. Эту задачу необходимо решать вместе с руководителями муниципальных образований. Снижение задолженности было достигнуто благодаря поддержке губернатора, по поручению которого ежегодно из бюджета на обеспечение расчетов за потребленные топливные ресурсы муниципалитетам выделяется свыше 500 миллионов рублей. Мы не допускаем прироста местных бюджетов за счет отопления школ, детских садов, административных учреждений, и у нас добавляется проблем у предприятий малой энергетики", — заявил Иван Гилев.

Представитель правительства Алтайского края добавил, что минстройтрансом региона и минфином ведется системная работа в отношении имеющейся задолженности за потребленные энергетические ресурсы. В этом направлении удалось стабилизировать ситуацию и добиться снижения задолженности на 45 миллионов рублей.

Губернатор Александр Карлин, выступая на совещании, отметил, что в регионе прекрасно прошел зимний отопительный сезон. Глава региона обратил внимание на то, что во время прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 года на объектах энергетики не произошло ни одной аварии.

"Мы сегодня решили одну из важнейших проблем – вывели на системную и постоянную основу вопросы тарифного регулирования. С одной стороны, это позволяет предприятиям энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства выстраивать свои производственные программы, имея твердую подоснову в виде прозрачного тарифного регулирования. Это снимает напряжение у нашего населения, хотя всем хотелось бы, чтобы тарифы не росли вовсе. Мы прекрасно понимаем, что для этого необходимо решить огромное количество системных проблем, которые лежат за рамками энергетики и жилищного комплекса", — отметил на совещании губернатор.

Александр Карлин добавил, что за прошедший отопительный сезон он дал отрасли положительную оценку. Необходимо, чтобы предстоящий сезон в Алтайском крае также прошел стабильно. Для этого, по словам председателя правительства, есть необходимые финансовые и материальные ресурсы. Губернатор потребовал до 15 сентября текущего года завершить весь комплекс подготовительных работ, чтобы энергетика края была готова к работе.

 

 

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

14.06.2017 13:29
гость

Выход очень простой, нужно повысить тарифы.

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14.06.2017 13:38
- гость -

Ну можно не повышать, закрыть ТЭЦ и топиться буржуйками.

0  0
14.06.2017 13:58
- гость -

В нищем Рубцовске так и собираются сделать: закрыть ТЭЦ и повысить тарифы на 25 процентов.
Население в ужасе, все против.
17 июня в 11 часов планируется митинг против этого.

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