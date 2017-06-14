Фото: gornovosti.ru

Компания "Союз-Инвест", входящая в группу барнаульского бизнесмена Сергея Отмашкина, планирует заняться развитием застроенного участка в Октябрьском районе Новосибирска.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, компания "Союз-Инвест" оказалась победителем аукциона, который объявила мэрия Новосибирска.

Из материалов следует, что речь идет о развитии застроенной территории в границах улиц Кирова, Алтайской, Ленинградской площадью 16 222 квадратных метра. Договор заключается на шесть лет.

Данный участок обошелся компании-победителю аукциона в 21,119 миллиона рублей при стартовой цене 17,919 миллиона.

Договор с мэрией Новосибирска предполагает, что компания займется сносом и расселением зданий, находящихся на этой территории. Основная часть среди них — жилые дома. Жильцов этих зданий предстоит расселить, а на участке возвести новое жилье.