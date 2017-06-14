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Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал извинений у средства массовой информации за публикацию "фейковых новостей". Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter-аккаунт президента.

"Фейковые новости всегда на высоте. Где их извинения передо мной за все некорректные истории?" — приводит издание слова Трампа.

Ранее президент США на выступлении перед выпускниками Академии береговой охраны Америки в штате Коннектикут сказал, что с ним, как с политиком, обращаются хуже всех в истории. "Особенно СМИ", — подчеркнул он.

Напомним, что Трамп уже критиковал работу журналистов в США, пишущих о нем и его действиях. Так, в феврале текущего года американский лидер назвал The New York Times вместе с каналами NBC, ABC, CBS, CNN "врагами народа", так как они писали "фейковые новости". Трамп полагает, что предоставление недостоверной информации помешает реализации внешней политики страны.