Фото Маргариты Перегудовой/politsib.ru

Останки людей обнаружили коммунальщики в центре Барнаула при проведении ремонтных работ. По данному факту проводится доследственная проверка.

Находка была сделана в районе перекрестка улицы Ползунова и проспекта Социалистического — на площади Свободы, совсем недалеко от торгового дома "Поместье".

Отметим, что более 200 лет назад здесь располагалось кладбище, где в свое время похоронили изобретателя Ивана Ползунова.

В краевом управлении Следственного комитета уточняют, что на месте обнаруженных захоронений сейчас работают сотрудники правоохранительного ведомства.

В рамках проверки силовики намерены установить давность костных останков и выяснить, какие захоронения осуществлялись на указанной территории ранее.

Отметим, что точное место захоронения самого Ивана Ползунова до сих пор не установлено.