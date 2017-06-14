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Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая совместно с группой депутатов предложила ввести уголовную ответственность в отношении водителей, которые не пропустили машину скорой помощи, если это привело к негативным последствиям для пациента. Об этом в среду, 14 июня, пишут "Известия".

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В публикации сказано, что депутаты предлагают лишать водителей свободы на срок до четырех лет в том случае, если больной умер. Если опасности для его жизни не было, то автомобилисту будет грозить лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, что аналогично наказанию за пьяную езду.

Комитет ГД по госстроительству собирается рекомендовать принять этот законопроект в первом чтении. По данным издания, инициативу уже поддержали правительство и Верховный суд.

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При этом все еще не решены несколько вопросов, в частности, непонятно, как действовать в ситуации, когда водитель не может уступить дорогу машине скорой помощи по объективным причинам. Также депутат Вячеслав Лысаков считает нецелесообразным выделение скорой в отдельную группу, так как из-за опоздания пожарных или полиции тоже могут пострадать люди. Он считает, что достаточно существующего наказания за непропуск машин со спецсигналами, главное – обеспечить неотвратимость штрафных санкций.