Фото: vk.com/barneos22, Amic.ru

Здание, расположенное в старом центре Барнаула, загорелось днем в среду, 14 июня.

О ЧП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Горит дом на ул. Гоголя. Пожарные на месте", — отмечает автор заметки.

В ГУ МЧС порталу Amic.ru сообщили, что пожар произошел в заброшенном административном здании. В настоящее время ведется тушение.