Фото: vk.com/barneos22, Amic.ru
Здание, расположенное в старом центре Барнаула, загорелось днем в среду, 14 июня.
О ЧП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Горит дом на ул. Гоголя. Пожарные на месте", — отмечает автор заметки.
В ГУ МЧС порталу Amic.ru сообщили, что пожар произошел в заброшенном административном здании. В настоящее время ведется тушение.
Комментарии
Ну так надо же как то площадку расчищать.
Все очевидно...поджег !
Жгут старую часть города, чтобы землю под застройки хапнуть. А вот в Тобольске не жгут историческую часть города и только потому, что принят закон об охране. И если сгорел дом, то пожалуйста выкупай землю, но будь добр построить такой же как был на этом месте. Хороший закон. Поэтому в Тобольске живет и будет жить история.