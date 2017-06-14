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Пассажирка самолета компании Xiamen Air, готовившегося к вылету из международного аэропорта Пекина, из любопытства открыла аварийный выход, в результате чего рейс был отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Китая.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 12 июня, около 11:30 по местному времени. Рейс MF8118 готовился к вылету из Пекина в Сямэнь. По словам представителя авиакомпании, бортпроводник провел инструктаж для пассажиров, сидевших в 48-м ряду у аварийного выхода, и подчеркнул, что в штатной ситуации трогать ручку аварийного выхода нельзя. В этот момент женщина, которая сидела в 49-м ряду у окна, потянула за аварийный рычаг. Полиция задержала китаянку на 12 дней, а сам рейс пришлось отменить.

Отмечается, что пассажирка после фразы о том, что ручку аварийного выхода можно трогать лишь в экстренных случаях, решила попробовать сделать это в "штатной ситуации". В авиакомпании отметили, что женщине просто было интересно посмотреть, что произойдет в данном случае.

В момент происшествия на борту находились 113 человек. В результате им пришлось лететь другими рейсами, на которые их пересадили.

Несмотря на то, что трап не повредился, минимальная стоимость его ремонта составит порядка 100 тысяч юаней (около 14,7 тысячи долларов). Эксперты отмечают, что пассажирке также придется возместить причиненный экономический ущерб.