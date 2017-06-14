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Количество миллиардеров в Алтайском крае выросло в четыре раза

, ИА "Амител"
Также в регионе существенно возросло число миллионеров

Фото: doskacredit.ru

Количество миллиардеров в Алтайском крае в сравнении с прошлым годом возросло в четыре раза — с одного до четырех человек.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Федеральной налоговой службы, доход от 1 миллиарда рублей и выше заявили четыре налогоплательщика.

По словам заместителя руководителя регионального управления ФНС Ларисы Цыганковой, алтайские миллиардеры получили свои доходы, работая на рынке операций с ценными бумагами, а также в аграрном секторе — производстве и переработке молока и молочной продукции.

Всего, по данным УФНС, в рамках декларационной кампании жители региона представили 75 тысяч деклараций о доходах за 2016 год.

Оказалось, что, помимо количества миллиардеров, в крае существенно возросло и число миллионеров. Если в прошлом году их число составляло 3,5 тысячи человек, то сейчас 4,2 тысячи человек.

Доходы в размере от одного до десяти миллионов заявили 3947 налогоплательщиков, от десяти до 100 миллионов — 220 налогоплательщиков, от 100 до 500 миллионов — 28 налогоплательщиков.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.06.2017 15:03
- гость -

Доходы в размере от одного до десяти миллионов заявили 3947 налогоплательщиков

Это доход за год?
Тогда я тоже в этом списке, но чета от зп до зп...

0  0
14.06.2017 15:06
ПлохойХорошийЗлой

так и не понял, они считают людей с состоянием миллиард, или с доходом за 2016 - миллиард?

0  0
14.06.2017 15:09
- гость -

Доход

0  0
14.06.2017 15:09
гость

И у всех этих четырех фамилия начинается на Ра?

0  0
14.06.2017 15:10
- гость -

и это при средней зп в крае 21 тыща

0  0
14.06.2017 15:11
- гость -


14.06.2017 15:09
гость

По словам заместителя руководителя регионального управления ФНС Ларисы Цыганковой, алтайские миллиардеры получили свои доходы, работая на рынке операций с ценными бумагами, а также в аграрном секторе — производстве и переработке молока и молочной продукции.

0  0
14.06.2017 15:12
- гость -

Доходы в размере от одного до десяти миллионов заявили 3947 налогоплательщиков

Вот это 146% чиновники администраций, главрачи.

0  0
14.06.2017 15:14
ыыы

"богатеет и прцветает край" ........а количество нищих во сколько раз увеличилось не посчитали ?...... сколько народа из края свалило и т.д. и т.п....................

0  0
14.06.2017 15:19
- гость -

14.06.2017 15:12
- гость -
не видел на ХэдХантере вакансии с з/п по 120-150 т.р. в месяц?
а они там есть. и это не главврачи и не чиновники. их на ХэдХантере не рекрутируют.

ту ыыы
неграмотный? может поэтому бедный?

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