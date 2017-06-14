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Количество миллиардеров в Алтайском крае в сравнении с прошлым годом возросло в четыре раза — с одного до четырех человек.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Федеральной налоговой службы, доход от 1 миллиарда рублей и выше заявили четыре налогоплательщика.

По словам заместителя руководителя регионального управления ФНС Ларисы Цыганковой, алтайские миллиардеры получили свои доходы, работая на рынке операций с ценными бумагами, а также в аграрном секторе — производстве и переработке молока и молочной продукции.

Всего, по данным УФНС, в рамках декларационной кампании жители региона представили 75 тысяч деклараций о доходах за 2016 год.

Оказалось, что, помимо количества миллиардеров, в крае существенно возросло и число миллионеров. Если в прошлом году их число составляло 3,5 тысячи человек, то сейчас 4,2 тысячи человек.

Доходы в размере от одного до десяти миллионов заявили 3947 налогоплательщиков, от десяти до 100 миллионов — 220 налогоплательщиков, от 100 до 500 миллионов — 28 налогоплательщиков.