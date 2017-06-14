Фото: doskacredit.ru
Количество миллиардеров в Алтайском крае в сравнении с прошлым годом возросло в четыре раза — с одного до четырех человек.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Федеральной налоговой службы, доход от 1 миллиарда рублей и выше заявили четыре налогоплательщика.
По словам заместителя руководителя регионального управления ФНС Ларисы Цыганковой, алтайские миллиардеры получили свои доходы, работая на рынке операций с ценными бумагами, а также в аграрном секторе — производстве и переработке молока и молочной продукции.
Всего, по данным УФНС, в рамках декларационной кампании жители региона представили 75 тысяч деклараций о доходах за 2016 год.
Оказалось, что, помимо количества миллиардеров, в крае существенно возросло и число миллионеров. Если в прошлом году их число составляло 3,5 тысячи человек, то сейчас 4,2 тысячи человек.
Доходы в размере от одного до десяти миллионов заявили 3947 налогоплательщиков, от десяти до 100 миллионов — 220 налогоплательщиков, от 100 до 500 миллионов — 28 налогоплательщиков.
Комментарии
Доходы в размере от одного до десяти миллионов заявили 3947 налогоплательщиков
Это доход за год?
Тогда я тоже в этом списке, но чета от зп до зп...
так и не понял, они считают людей с состоянием миллиард, или с доходом за 2016 - миллиард?
Доход
И у всех этих четырех фамилия начинается на Ра?
и это при средней зп в крае 21 тыща
14.06.2017 15:09
гость
По словам заместителя руководителя регионального управления ФНС Ларисы Цыганковой, алтайские миллиардеры получили свои доходы, работая на рынке операций с ценными бумагами, а также в аграрном секторе — производстве и переработке молока и молочной продукции.
Доходы в размере от одного до десяти миллионов заявили 3947 налогоплательщиков
Вот это 146% чиновники администраций, главрачи.
"богатеет и прцветает край" ........а количество нищих во сколько раз увеличилось не посчитали ?...... сколько народа из края свалило и т.д. и т.п....................
14.06.2017 15:12
- гость -
не видел на ХэдХантере вакансии с з/п по 120-150 т.р. в месяц?
а они там есть. и это не главврачи и не чиновники. их на ХэдХантере не рекрутируют.
ту ыыы
неграмотный? может поэтому бедный?