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Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что рубцовская ТЭЦ будет сохранена как резервный источник теплообеспечения в городе. Об этом он заявил в среду, 14 июня, на заседании правительства Алтайского края, посвященном подготовке к отопительному сезону в регионе.

В ходе заседания правительства представитель рубцовской ТЭЦ спросил у краевых властей о судьбе котельной.

"Я отвечу, что мы сохраняем рубцовскую ТЭЦ как резервный источник теплообеспечения в городе. И резервом она будет по завершении всех работ, и не для контура северного, а для всего теплового контура города. Таким образом, значение ТЭЦ в этом смысле будет возрастать", — сказал глава региона.

Александр Карлин попросил передать собственникам, что необходимо предпринять все предусмотренные меры и решения, чтобы станция была готова к эксплуатации на случай чрезвычайных ситуаций.

"Интриговать и брать город и край за горло мы не позволим", — добавил глава алтайского правительства.

Как заявил на заседании директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, количество повреждений на теплосетях в Барнауле составило в этом году 423, в Рубцовске – 950. При этом по соотношению аварий на один километр в Рубцовске эти показатели в семь раз выше. Игорь Лузанов добавил, что в 2017 году на ремонт котельных и тепловых станций в городе Рубцовске будет выделено 130 миллионов рублей. На эти средства будет выполнен ремонт четырех котлов.

Кроме того, около 1,1 миллиарда рублей инвестиций будет направлено на модернизацию системы теплоснабжения Рубцовска, строительство "перемычки" между югом и севером города. Ее протяженность составит 2,3 километра. На сегодняшний день выполнено 86% работы. Будет увеличен диаметр тепловых сетей, строительство двух подогревных котлов. Также 112 миллионов дополнительно будет направлено на реконструкцию оборудования на Южной тепловой станции. В рамках ремонтных работ в городе будет восстановлено 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и высажено 250 деревьев. На эти работы будет направлено 72 миллиона рублей.

"Состояние активов, участвующих в процессе уборки и подачи вагонов, неудовлетворительное. Надеюсь, что при поддержке администрации Алтайского края мы решим эту проблему с собственником. Там необходимо провести реконструкцию железнодорожных путей. Также необходимо подписать в ближайшие дни концессионное соглашение. Оно вступает в силу только после утверждения тарифа. 3 июля у нас заканчивается договор аренды, который заключен на условиях преференции. Если не будет соглашения к 4 июля, мы физически не сможем работать на объектах города Рубцовска. Бросать работу мы не будем", — сказал на заседании Игорь Лузанов.

Напомним, что в начале весны глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман заявил, что местная ТЭЦ будет закрыта и город перейдет на теплоснабжение от одного источника — Южной тепловой станции (ЮТС). Ранее в Сибирской генерирующей компании заявляли, что полностью перевести отопление города на ЮТС и локальные котельные СГК сможет уже в 2017 году. Работы еще не будут окончены, но основа для отказа от проблемной ТЭЦ будет создана.

Между тем на заседании правительства Игоря Лузанова спросили о судьбе ТЭЦ и возможном ее закрытии.

"Мы приложим все силы, чтобы обеспечить достойное теплоснабжение города Рубцовска. При этом мы намерены сохранить местную ТЭЦ на весь период реконструкции", — добавил директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Кроме того, в разговоре с журналистами министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилёв заявил, что этой зимой рубцовская ТЭЦ точно продолжит работу и пока нет планов по ее закрытию.