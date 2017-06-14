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Сотрудники Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) вместе с оперативниками УФСБ по Новосибирской области закрыли крупный нелегальный цех по производству водки в городе Обь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сибирского управления РАР.

Отмечается, что факт производства поддельной водки выявили во время проверки складских и производственных помещений в городе. В итоге нелегальная деятельность была пресечена.

В сообщении говорится, что на месте было найдено свыше 10 тысяч бутылок водки емкостью 0,5 литра без маркировки. Также сотрудники РАР и ФСБ обнаружили 4,5 тысячи литров этилового спирта в 10-литровых пластиковых канистрах и 1,4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости крепостью 30% в 1000-литровых пластиковых емкостях.

Агентство подчеркивает, что сейчас все оборудование, спирт, алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость арестованы и изъяты. Межрегиональное управление РАР по СФО ведет административное расследование.

Портал "НГС.Новости" со ссылкой на собеседника в Сибирском управлении Росалкогольрегулирования отмечает, что нарушители, вероятно, успели лишь произвести алкоголь и разлить его, но не реализовать. К такому выводу пришли потому, что договор аренды помещения был ещё свежим.