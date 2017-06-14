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Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за надвигающейся на регион аномальной жары.

Как сообщили в краевом Гидрометцентре, аномально жаркая погода прогнозируется в период с 15 по 20 июня. "Максимальная температура воздуха составит +30...+35 градусов", — отмечают в метеорологическом ведомстве.

Одновременно с этим в регионе ожидают высокую пожароопасность.

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В краевом главке МЧС России обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать меры личной безопасности, чтобы не подвергать свой организм стрессу в условиях жары. Кроме того, спасатели напоминают об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.