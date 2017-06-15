В честь выхода новой коллекции плитки и открытия нового флагманского магазина KERAMA MARAZZI разыграет поездку в Санкт-Петербург.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо до 21 июня приобрести продукцию фирмы на сумму не менее пяти тысяч рублей, заполнить купон на участие в лотерее, сохранить чек и прийти 21 июня на праздничное открытие флагманского магазина KERAMA MARAZZI на Малахова, 94 Б.

В этот день в новом магазине всех покупателей будут ждать конкурсы, мастер-классы, всевозможные развлечения и подарки.

Коллекции KERAMA MARAZZI – это традиции стиля и качества, это постоянный поиск и воплощение свежих и оригинальных идей. Ежегодно компания создает и выпускает тематические коллекции керамической плитки, продолжая выпуск и обновление предыдущих серий.

В 2017 году новая коллекция посвящена двум необычайно красивым городам - Санкт-Петербургу и Венеции. Оба города принято считать культурными жемчужинами, расположенными в северной части своих стран. Они славятся на весь мир потрясающей архитектурой, великолепным искусством и богатыми традициями.

В новой коллекции KERAMA MARAZZI очень много орнаментов – это венецианские мотивы с цветочными узорами и переплетением листьев лавра, подобно росписям стен в петербургских музеях.

У таких городов, как Венеция и Санкт-Петербург, помимо красоты, есть еще одна фантастическая особенность. Во время путешествия порой кажется, что какую-то площадь, улицу, дворец, собор знаешь досконально, до самых мелких подробностей. Но, оказавшись вновь в знакомом месте, видишь все совершенно иначе.

Так и с новой коллекцией KERAMA MARAZZI, которая создана, чтобы удивлять и вдохновлять при первом знакомстве. И всякий раз, когда возвращаешься к ней, неожиданно открываешь для себя что-то новое.

Условия розыгрыша призов:

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо приобрести продукцию KERAMA MARAZZI до 21 июня 2017 года на сумму не менее 5 000 рублей, заполнить купон на участие в лотерее, сохранить чек и прийти 21 июня на праздничное открытие флагманского магазина KERAMA MARAZZI на Малахова, 94 Б.

Подробная информация об организаторе данного мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам данного мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте http://kerama-barnaul.ru/ и по телефону (3852)271097.

г. Барнаул, Малахова, 94 Б, магазин KERAMA MARAZZI