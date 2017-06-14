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Сотрудник полиции на автомобиле не справился с управлением и наехал на остановку в российской столице. В результате аварии погиб мужчина, передает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел поздно вечером во вторник, 13 июня. В 23:45 водитель, находясь за рулем Subaru, не справился с управлением и сбил стоявшего на остановке мужчину. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

В сообщении сказано, что совершивший наезд мужчина — это сотрудник ППСП ОМВД России по району Ясенево Москвы (УВД по ЮЗАО). При этом в момент ДТП правоохранитель находился в свободное от службы время в гражданской одежде.

Подчеркивается, что полицейского с травмами доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.