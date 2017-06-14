Фото: Flickr

Раритетную машину Porsche 924 сдали на свалку в городе Талдыкорган (Казахстан). Об этом сообщает Life со ссылкой на портал Kolesa.kz.

Отмечается, что владелец машины сдал Porsche за ненадобностью, выручив лишь 50 тысяч тенге, то есть около 474 долларов. Эксперты отмечают, что в России за такую модель 1985 года выпуска можно было бы получить около 500 тысяч рублей.

Издание пишет, что спортивный автомобиль Porsche 924 производили в Германии с 1976 по 1988 год.