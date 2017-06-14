Фото: barnaul.org

Последние приготовления завершают на городском пляже в Барнауле перед открытием этой площадки для купания горожан — в данный момент здесь оборудовали 300 парковочных мест.

Напомним, что пляж на острове Помазкин должен заработать в ближайшую субботу, 17 июня. К настоящему времени здесь провели уборку, почистили дно, а также проверили речную и питьевую воду на соответствие санитарным нормам.

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Кроме того, площадка оборудована биотуалетами, кабинками для переодевания и контейнерами для мусора. Парковочное пространство для удобства горожан организовали напротив въезда на пляж в районе Обского моста.

Напомним, что с инспекцией на городском пляже побывал сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин. Отметим и то, что всего в Алтайском крае этим летом должны заработать 67 пляжей.