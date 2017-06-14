Утром 14 июня в Волгограде произошло возгорание на территории строящегося к ЧМ-2018 футбольного стадиона "Волгоград Арена", сообщает паблик LEIKA.

"Прекрасное начало дня — это когда увидел, как с утра горят 16,6 млрд рублей", — шутят в соцсетях жители Волгограда.

По данным МЧС, загорелся пенопласт и утеплитель, пожар удалось быстро ликвидировать.