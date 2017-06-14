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Пожар на стройке стадиона к ЧМ-2018 "порадовал" жителей Волгограда

, ИА "Амител"
Жителей "порадовал" вид дымящихся 16,6 млрд рублей

Фото: кадр из видео

Утром 14 июня в Волгограде произошло возгорание на территории строящегося к ЧМ-2018 футбольного стадиона "Волгоград Арена", сообщает паблик LEIKA.

"Прекрасное начало дня — это когда увидел, как с утра горят 16,6 млрд рублей", — шутят в соцсетях жители Волгограда.

По данным МЧС, загорелся пенопласт и утеплитель, пожар удалось быстро ликвидировать.

 

Спасатели ликвидировали пожар на стадионе "Волгоград Арена". Как сообщает корреспондент "АиФ-Волгоград", в 06:46 в среду, 14 июня, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре на стройке стадиона. Как выяснилось, на арене на площади 100 квадратных метров загорелись пенопласт и утеплитель. Пожарным расчетам удалось потушить огонь в 06:59. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания уточняется. #волгоградарена #чм2018 #стадион #пожар #волгоград #россия #мчс #спасатели #новостифутбола #fifa #footballnews #volgograd #stadium #fire #worldchampion #worldcup #worldcup2018 #russia

Публикация от 🌎Мировые новости🌎 (@yartimes)

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.06.2017 16:25
- гость -

идиотен...
чё смешного в пожаре?

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