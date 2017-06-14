Утром 14 июня в Волгограде произошло возгорание на территории строящегося к ЧМ-2018 футбольного стадиона "Волгоград Арена", сообщает паблик LEIKA.
"Прекрасное начало дня — это когда увидел, как с утра горят 16,6 млрд рублей", — шутят в соцсетях жители Волгограда.
По данным МЧС, загорелся пенопласт и утеплитель, пожар удалось быстро ликвидировать.
Спасатели ликвидировали пожар на стадионе "Волгоград Арена". Как сообщает корреспондент "АиФ-Волгоград", в 06:46 в среду, 14 июня, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре на стройке стадиона. Как выяснилось, на арене на площади 100 квадратных метров загорелись пенопласт и утеплитель. Пожарным расчетам удалось потушить огонь в 06:59. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания уточняется. #волгоградарена #чм2018 #стадион #пожар #волгоград #россия #мчс #спасатели #новостифутбола #fifa #footballnews #volgograd #stadium #fire #worldchampion #worldcup #worldcup2018 #russia
Комментарии
идиотен...
чё смешного в пожаре?