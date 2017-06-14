Жителей Барнаула приглашают принять участие в фестивале цветения пионов, который пройдет 16, 17, 18 июня на территории уникального эко-парка "Сад пионов", расположенного в Чемальском районе на реке Куюм.

Как сообщают организаторы, фестиваль проходит уже пять лет. На площади более 2,5 га расположились многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. Также на территории "Сада пионов" будет работать контактный зоопарк.

"Каждый фестиваль имеет свою особую идею и концепцию, в этом году тема праздника — Алиса в стране пионов. Гостей ждет развлекательная и концертная программа для взрослых и детей, творческие мастер-классы, выступление группы Lucky Gringo`s", — сообщают организаторы.

Подробную программу праздника можно посмотреть в официальной группе сада в Instagram: @sad_pionov_altay.