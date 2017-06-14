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Двухмесячное ограничение для большегрузов вводят в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Данная мера будет действовать с 20 июня по 31 августа в случае жары от +32 градусов

Фото: 057.ua

Ограничение движения большегрузного транспорта по дорогам Алтайского края начнет действовать с 20 июня — мера будет вводиться в случае, если температура воздуха составит +32 градуса и выше.

Как сообщал портал Amic.ru, соответствующий приказ ранее был подписан в региональном минстройтрансе. Запрет на движение фур в условиях жары вводится на дорогах регионального и межмуниципального значения в целях сохранности транспортных магистралей.

Ограничение будет действовать до 31 августа. "В указанный период при превышении температуры 32 градуса движение тяжеловесных транспортных средств, имеющих специальные разрешения, по автомобильным дорогам будет возможно только с 22 до 10 часов. Разрешение на транспортировку тяжеловесных грузов перевозчикам выдает Алтайавтодор", — уточняют в краевом министерстве.

Отметим и то, что временное ограничение не коснется пассажирских перевозок автобусами, перевозок грузов, необходимых при ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортировки дорожно-строительной техники и материалов, применяемых в ремонтных работах.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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