Далеко не все желают связывать себя кредитными обязательствами с банком на долгий срок. Ведь чем дольше период кредитования, тем большую сумму придется переплатить заемщику и тем больше сил потратить на исполнение обязательств.

Если вы можете быстро вернуть долг, лучше оформить займ на 1 месяц в микрофинансовой компании VIVA Деньги.

Займ сроком на 1 месяц будет отличным вариантом для вашего бюджета. Для получения денег на руки не нужно будет тратить массу времени на посещение офиса компании и длительное ожидание в очередях. Чтобы пополнить число клиентов микрофинансовой организации, заполните электронную форму онлайн-заявки и дождитесь ответа системы (обычно на это уходит не более 30 секунд). После этого можно отправляться в отделение компании с паспортом, чтобы проверить предоставленные в заявке данные. Если у менеджера не возникнет вопросов, вы сможете получить право на доступ к денежному счету.

Деньги могут быть перечислены на карточку, на электронный кошелек (Яндекс, Киви) или же на счет в системе переводов Золотая Корона. Если вы выберете первый вариант, получить карту можно будет в отделении компании. В том случае, если оформление займа будет осуществляться повторно, вы сможете использовать ранее выданную карту.

Требования к клиенту.

Чтобы получить микрозайм сроком на 1 месяц, переживать относительно чистоты кредитной истории, отсутствия официального места работы и нужного уровня дохода не придется. По отношению к потенциальному заемщику микрофинансовая организация будет предъявлять лишь незначительные требования:

· совершеннолетний возраст (от 21 года);

· наличие постоянной прописки и российского гражданства;

· отсутствие долгов перед микрофинансовой компанией VIVA Деньги.

Более никаких требований к потенциальному клиенту предъявляться не будет. Если ваша кандидатура соответствует упомянутым требованиям, вы гарантированно сможете воспользоваться услугами VIVA Деньги и оформить займ на нужный срок.

*Компания зарегистрирована и внесена в Государственный реестр микрофинансовых организаций 13 декабря 2011 года, свидетельство №11-02-02/34485.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" работает на рынке микрофинансовых услуг Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".