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Грузовик, который перевозил ядовитые вещества, перевернулся на шоссе в районе города Сент-Катаринс (Канада), расположенного примерно в 20 километрах от Ниагарского водопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал CTV.

Уточняется, что трейлер перевозил токсичный взрывоопасный газ фосфин. Если вдохнуть это вещество, оно может поразить легкие и нервную систему человека. В итоге население в двухкилометровой зоне эвакуировали, а правоохранители перекрыли движение на дороге, пишет агентство.

На место происшествия прибыли специалисты по токсичным веществам. По последним данным, утечки в результате опрокидывания цистерны с фосфином не произошло. Никто в результате ЧП не пострадал.

Сейчас выясняются причины ДТП. Из-за него в районе образовались гигантские пробки.