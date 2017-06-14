Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко заявил, что георгиевская лента как символ Победы не является товарным знаком и использовать ее в этом качестве кощунственно, пишет "Парламентская газета".
"Необходимо задуматься о поправках в законы, чтобы прекратить этот ежегодный разгул нездоровой предпринимательской активности, когда георгиевская лента цинично появляется на всем, включая кетчуп и нижнее белье", — выступил депутат в Госдуме.
Он также предложил придать георгиевской ленте официальный статус символа Победы и ратного подвига советского народа: "Это наше общее дело, юридически закрепить то, что уже стало общепризнанным символом".
Депутат обратил внимание и на действия президента Украины Петра Порошенко, который указом от 12 июня ввел полный запрет на использование георгиевской ленты.
"Одним росчерком он оскорбил чувства не только миллионов россиян, но и украинцев. Он вышвырнул из истории своей страны подвиги тысяч своих соотечественников, которые были награждены орденом Славы, неотъемлемой частью которого является георгиевская лента", — высказался Ревенко.
Напомним, после запрета от Порошенко депутат Госдумы Андрей Козенко призвал украинцев надевать георгиевские ленточки во время поездок на полуостров Крым.
Комментарии
Георгиевскую ленту как подмену настоящим символам Победы, которыми являлись Красное Знамя и красные лента и гвоздика начали активно продвигать в 2005 году.
Теперь хотят это узаконить.