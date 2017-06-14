Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко заявил, что георгиевская лента как символ Победы не является товарным знаком и использовать ее в этом качестве кощунственно, пишет "Парламентская газета".

"Необходимо задуматься о поправках в законы, чтобы прекратить этот ежегодный разгул нездоровой предпринимательской активности, когда георгиевская лента цинично появляется на всем, включая кетчуп и нижнее белье", — выступил депутат в Госдуме.

Он также предложил придать георгиевской ленте официальный статус символа Победы и ратного подвига советского народа: "Это наше общее дело, юридически закрепить то, что уже стало общепризнанным символом".

Депутат обратил внимание и на действия президента Украины Петра Порошенко, который указом от 12 июня ввел полный запрет на использование георгиевской ленты.

"Одним росчерком он оскорбил чувства не только миллионов россиян, но и украинцев. Он вышвырнул из истории своей страны подвиги тысяч своих соотечественников, которые были награждены орденом Славы, неотъемлемой частью которого является георгиевская лента", — высказался Ревенко.

Напомним, после запрета от Порошенко депутат Госдумы Андрей Козенко призвал украинцев надевать георгиевские ленточки во время поездок на полуостров Крым.