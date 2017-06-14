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Госдума приняла закон о "великом переселении" в Москве

, ИА "Амител"
Точная дата опубликования закона станет известна после одобрения в Совете Федерации и подписания президентом

Фото: Kavpolit.ru

Госдума на заседании в среду, 14 июня, приняла в окончательном чтении закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома, сообщает "Интерфакс".

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу — в день его опубликования. Точная дата станет известна после одобрения закона в Совете Федерации и подписания президентом.

Под реновацию могут попасть только дома "первого периода индустриального домостроения" и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 год и которые строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Решение о включении дома в программу будут принимать его жители - более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса непроголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении, как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса "молчунов" к противникам или сторонникам реновации.

В программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации было проведено до дня вступления в силу настоящего федерального закона.

При этом на любом этапе реализации программы реновации до того, как была предоставлена первая новая квартира, жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.

Голоса жителей, которые не приняли участие в голосовании, будут распределены пропорционально между теми, кто за, и теми, кто против вступления в программу реновации. Такое правило не позволит использовать голоса "молчунов" для того, чтобы провести то или иное решение.

 

 

При переезде будет предоставляться равнозначное жилье либо равноценная квартира, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой.

Также новая квартира должна иметь "улучшенную отделку", должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье.

Будет предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру. За дополнительные метры или комнату нужно будет доплатить.

Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем с меньшим.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.06.2017 17:43
- гость -

Спасибо дочери Писькова,что поддержала)

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