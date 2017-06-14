Фото: worldfb.ru
Подробности гибели участницы телепроекта "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой сообщил источник в силовых структурах — предположительно, девушка хотела напугать своего молодого человека, но, не удержавшись, сорвалась с ограждения балкона.
"Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину", — цитирует слова источника РИА Новости.
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Эта затея закончилась трагедией – сорвавшись, Новоселова погибла.
Ранее отмечалось, что участница "Битвы экстрасенсов" была обнаружена под окном своей съемной квартиры. Следователи не обнаружили следов, которые бы говорили о совершенном в отношении девушки преступлении.
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Комментарии
страшная как ведьма она сменила пол? какие будут следы, если мч её толкнул или сгрёб в кучу и бросил с балкона 13 числа? путсть теперь это исследуют её товарки в своей передачке для тэпешек