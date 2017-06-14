Фото: worldfb.ru

Подробности гибели участницы телепроекта "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой сообщил источник в силовых структурах — предположительно, девушка хотела напугать своего молодого человека, но, не удержавшись, сорвалась с ограждения балкона.

"Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину", — цитирует слова источника РИА Новости.

Читайте также: Победительница шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова разбилась насмерть

Эта затея закончилась трагедией – сорвавшись, Новоселова погибла.

Ранее отмечалось, что участница "Битвы экстрасенсов" была обнаружена под окном своей съемной квартиры. Следователи не обнаружили следов, которые бы говорили о совершенном в отношении девушки преступлении.

Читайте также: Зираддин Рзаев о погибшей Новоселовой: она была как маленькая девчонка