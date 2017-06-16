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Самый большой комплекс бассейнов открылся на озере Ая

, ИА "Амител"
Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера" заработал на территории парк-отеля "Озеро Ая"

Горный Алтай всегда был идеальным местом для отдыха. Единственное, чего не хватало в этом чудесном месте, — водоемов, подходящих для купания и пляжного отдыха. Ведь климат в горах достаточно суров, вода здесь почти никогда не прогревается до комфортных температур, а в большинстве горных рек и озер купаться в принципе опасно, особенно это касается детей.

Но теперь проблема решена, ведь 10 июня на территории парк-отеля "Озеро Ая" начал работать комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера"

Новый комплекс является самым большим не только на территории Горного Алтая, но и во всей России. 

Три бассейна европейского класса, по общей площади поверхности воды не имеющие аналогов в России, рассчитаны более чем на две тысячи посетителей одновременно. Самые современные технологии очистки и подогрева воды гарантируют безопасное и комфортное купание.

На "АлтАйской Ривьере" предлагают качественно новый уровень отдыха для всей семьи. Здесь обустроена отдельная детская зона с квалифицированными аниматорами и всевозможными развлечениями.

А пока детишки играют и купаются под присмотром персонала, родители смогут насладиться элитным отдыхом и высококлассным сервисом. 

На территории комплекса работает бар, в котором всегда можно попробовать фирменные прохладительные напитки.

Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера" располагается на территории Алтайского района Алтайского края в поселке Катунь, в трехстах метрах от озера Ая.

На территории парк-отеля "Озеро Ая", пос. Катунь, ул. Нагорная, 1
Тел. 89635105050
https://www.instagram.com/altai_riviera
https://vk.com/altai_riviera

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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