Все уборщики метро будут проходить личное собеседование с сотрудниками ФСБ, сообщает паблик MASH.

Помимо самого соискателя на вакантную должность уборщика, оперативники также проверят его родственников и друзей, посмотрят на наличие судимости и только потом дадут свое добро.

Служба УФСБ по Москве будет контролировать выдачу каждого пропуска в подземку. Как отмечается, у задержанных в конце мая террористов, готовивших в столице серию терактов на объектах транспорта, нашли пропуски и спецодежду.