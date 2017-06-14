Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом слухи о некой репетиции "прямой линии" с Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня.

По словам представителя Кремля, с участниками "прямой линии" проводится информационная встреча, которая не имеет ничего общего с каким-либо инструктажем.

"Это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, а информационная встреча, люди же должны знать — многие приехали из других городов — куда приехали, как будет проходить передача, как все организовано", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что организаторы "прямой линии" действительно встречаются с гостями, которыми, как правило, являются гражданские активисты или люди, ставшие героями ведущих телеканалов.

Напомним, "прямая линия" стартует 15 июня в полдень по московскому времени.