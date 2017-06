Гибель Новоселовой

Победительница шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова 13 июня разбилась насмерть, выпав из окна. Отмечается, что до этого она поссорилась со своим молодым человеком. По предварительной версии, Илона хотела напугать его, однако не удержалась и сорвалась вниз.

"Ужас, очень жаль ...", "я в шоке!" – реагируют в соцсетях на произошедшее поклонники Илоны.

Пожар в Лондоне

Серьезным происшествие м стал пожар, охвативший 27-этажный жилой дом в Лондоне. Для тушения огня были задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работали более 20 бригад скорой помощи. Уже известно, что есть жертвы. Их количество уточняется.

"Отчего пылает как свечка...", "страшное видео", "людей жалко" — ужасаются пользователи социальных сетей и предполагают, что это мог быть и теракт.

"Тачки 3"

15 июня 2017 года на экран выходит самый ожидаемый мультфильм этого лета "Тачки 3". Известно, что в этой части "Тачек" принимал участие гонщик Формулы 1 Льюис Хэмилтон. Голосом Льюиса говорит встроенный помощник, используемый на трассе тренером Маккуина – Круз Рамирес. Чем порадует детей и взрослых студия Pixar еще, любители мультфильма увидят завтра. А пока что смотрим, как пользователи соцсетей ждут ленту про самого быстрого нарисованного гонщика.

Лысая хаски

Фото хаски, побритой налысо, взбудоражило интернет. Снимок выложил в сеть один из пользователей Twitter с подписью "Если вы никогда не видели хаски без шерсти, держите".

