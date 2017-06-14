ДК поселка Северный Первомайского района получит 1,88 млн рублей на ремонт по адресной программе партийного проекта "Единой России". В среду, 14 июня, депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании Иван Мордовин посетил ДК с рабочим визитом.

Дом культуры попал в проект "Местный Дом культуры". Средства, полученные из федерального и регионального бюджетов, будут направлены на ремонт кровли, замену радиаторов, дверных и оконных блоков, ремонт пола с заменой покрытия.

Более подробно об этом и других проектах партии "Единая Россия" читайте в спецпроекте Amic.ru "Единая Россия. Перезагрузка".

Сегодня в ДК работает народный ансамбль "Северянка", творческие коллективы, художественные секции, библиотека, музей.

"Не случайно о местных коллективах знают далеко за пределами поселка, они постоянно участвуют в краевых и районных конкурсах и получают заслуженные награды. Благодаря партийному проекту "Местный Дом культуры" в этом году будет проведен долгожданный ремонт здания. В Доме культуры сложился замечательный дружный и очень душевный коллектив. Я уверен, что в обновлённом здании в более комфортных условиях будут достигнуты новые творческие успехи и достижения", — прокомментировал Иван Мордовин.