Семья арестованного топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова владеет недвижимостью стоимостью 3 млрд рублей, сообщает LIFE.

Как сообщается, он и его брат Евгений переписали на своих родителей и 23-летнюю дочь Андрея Анну квартиры, дома и здания в Москве и Московской области.

Так, по информации паблика MASH, Горьков являлся владельцем здания на Звонарском проезде, стоимость которого, по оценкам специалистов, равна 600 млн рублей.

Ему и его брату принадлежали офисные помещения в "Века плаза" за 500 млн рублей, а также шестикомнатная квартира на Пречистенской набережной за 350 млн и апартаменты в ЖК "Седьмое небо" за 240 млн.

Кроме того, родители арестованного стали собственниками нескольких десятков московских квартир.

За последние несколько лет братья также успели переписать и свою загородную недвижимость. Им принадлежали дома в поселках Красная Пахра, Беляниново и Михайловское. Общая стоимость этого имущества — около 300 миллионов.

Родители-пенсионеры владеют десятками квартир на улицах Азовской, Артековской, Красногвардейской, Староволынской, Старочкаловской, Кашенкин Луг, Соколово-Мещерской, Ивана Франко, Островитянова, Радужной, в "Доме на Беговой", на Симферопольском бульваре, в ЖК "Алые паруса", в ЖК "Болотниковская", на Хорошевском и Рублевском шоссе, в Казарменном переулке.

Напомним, следствие полагает, что Горьков причинил ущерб на сумму более 700 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.