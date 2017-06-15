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Только цифры: экономические показатели Алтайского края в 2017 году

, ИА "Амител"
Показатели развития экономики Алтайского края в 2017 году превышают среднероссийские и среднесибирские

Фото: Мария Трубина. Amic.ru

Показатели развития экономики Алтайского края в 2017 году превышают среднероссийские и среднесибирские. Такие данные приводит Росстат.

Так, показатель динамики объёма промышленного производства за четыре месяца составил 108,7%. При этом среднее значение по России составляет 100,7%, в Сибири — 102%. В целом, по индексу промышленного производства регион сохраняет третье место среди субъектов Сибирского федерального округа.

Лидирующие позиции в производстве

Что касается обрабатывающей промышленности, то выпуск продукции увеличен на 11,4%. Это опять же выше российских показателей: по стране идет снижение на 0,4%. Если говорить только о сибирских регионах, то ситуация здесь еще немного хуже: снижение темпов составляет 0,8%.

Максимальный рост производства продукции в крае отмечается в выпуске транспортных средств и оборудования — в 3,3 раза. Также высокие показатели продемонстрировали предприятия края в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — в 1,2 раза.

В отраслевых передовиках находятся такие виды деятельности, как производство готовых металлических изделий (рост на 16,8%), машин и оборудования (на 14,8%), кокса (на 12,5%), обработка древесины и производство изделий из дерева (на 13,5%), пищевая и перерабатывающая промышленность (на 7,2%).

По итогам четырех месяцев наш регион сохранил лидирующую позицию в Сибири по производству скота и птицы на убой, а также по надоям молока. Всего с января по апрель во всех категориях хозяйств края произведено 362 тысячи тонн молока и 75 тысяч тонн мяса.

Инвестиции увеличились

За три месяца 2017 года инвестиции в основной капитал всех организаций края увеличились на 14,9%. Интересно, что среднее увеличение по России составило 2,3%, а по Сибири зарегистрировано инвестиционное снижение на 3,7%.

По динамике капитальных вложений Алтайский край вошел в ТОП-20 регионов России и занял четвертое место среди регионов Сибири.

Положительная динамика инвестиций в наш регион обеспечена в основном за счет роста капитальных вложений в реальном секторе экономики. Только в сельском хозяйстве объем инвестиций вырос в сопоставимых ценах в 1,3 раза. В обрабатывающих производствах — на 18,9%, в водоснабжении и водоотведении — в 2,2 раза.

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Розничная торговля

В крае сохраняется рост оборота розничной торговли. В апреле 2017 года товарооборот в крае вырос в сопоставимых ценах на 1% по отношению к марту 2017 года (в целом же по Сибирскому федеральному округу за данный период произошло снижение на 2%).

При этом оборот непродовольственных товаров вырос на 3,5% (по СФО снижение на 1%). Оборот общественного питания в регионе в апреле 2017 года увеличился на 3,1% по отношению к предыдущему месяцу (по СФО — на 1%).

Объем платных услуг в регионе только за четыре месяца текущего года увеличен в сопоставимых ценах на 7,6%. Это первое место среди регионов Сибири.

Крупные и средние организации работают с прибылью.

С января по март 2017-го прибыль крупных и средних организаций составила около 11 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля прибыльных организаций превышает 66% (в среднем по России — 65,8%) – по этому показателю край занимает третье место среди регионов Сибири.

Наибольшая доля прибыльных организаций зарегистрирована в сфере сельского хозяйства — 92,9%, а также в пищевой и перерабатывающей промышленности, в химическом производстве.

Положительная динамика

По итогам трех месяцев 2017 года среднедушевые денежные доходы жителей края увеличились на 6,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По динамике среднедушевых денежных доходов Алтайский край занимает вторую позицию среди регионов Сибири.

В край едут

По данным Алтайкрайстата, за январь — апрель 2017 года в Алтайский край въехало более 8,5 тыс. человек, в том числе из других регионов России – 5,6 тыс. человек, из-за пределов страны – 2,9 тыс. человек. При этом общее число выехавших из края сократилось на 0,1%, а количество выехавших в другие регионы Российской Федерации — на 1,5%.

За январь — апрель 2017 года число прибывших в Алтайский край из-за пределов России увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%, в том числе из стран дальнего зарубежья – на 21,3%, стран ближнего зарубежья – на 0,9%. По итогам четырех месяцев 2017 года сохраняется положительная международная миграция: в январе — апреле 2017 года число прибывших в край из-за пределов России на 326 человек превысило число выехавших.

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Край становится привлекательнее для инвесторов и бизнесменов. Алтайский край четвертый год подряд участвует в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Цель рейтинга — выявить лучшие региональные практики по организации административных процедур и поддержке предпринимателей.

Это необходимо для их внедрения на территории России, чтобы создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в регионы.

Результаты определяются по четырем направлениям: "Регуляторная среда", "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы", "Поддержка малого предпринимательства".

В текущем году регион вошел в тридцатку субъектов Российской Федерации с самыми комфортными условиями для ведения бизнеса, поднявшись сразу на 20 позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата – с 49-го на 29-е место.

По оценке губернатора Алтайского края Александра Карлина, повышение позиций региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата является результатом целенаправленной и системной работы правительства Алтайского края по сокращению административных барьеров, улучшению регуляторной среды, созданию необходимой инфраструктуры поддержки бизнеса.


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