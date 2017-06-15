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Аномальную жару до +33 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 15 июня. До начала следующей недели объявлено штормовое предупреждение.

По данным регионального Гидрометцентра, в крае будет солнечно. Температура воздуха составит +28...+33 градуса.

Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением до 13 метров.

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На территории краевой столицы также без осадков. Днем в Барнауле +28...+30 градусов. Ветер северо-восточный, до 10 метров в секунду.

Напомним, что в регионе, помимо штормового прогноза, из-за аномальной жары также действует оперативное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.