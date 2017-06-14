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"Было круто, приеду еще": участники АТР поделились впечатлениями от форума

, ИА "Амител"
Участники форума "Алтай. Точки Роста – 2017" рассказали, почему они постараются еще раз вернуться на Алтай

С 4 по 10 июня на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье" прошёл девятый международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста". Форум посетили представители 27 стран. Это более двух тысяч участников, экспертов и гостей. Центральные темы 2017 года — экология и развитие территорий.

Форум закончился, гости разъехались по домам. Но послевкусие от мероприятия, судя по всему, останется еще надолго. Участники из разных городов и стран поделились ощущениями от работы на АТР.

Елена Дашкова, Барнаул

"Было круто! Была на форуме во второй раз и в третий непременно буду! Эти дни недосыпа, но хорошего движения навсегда в памяти! Очень повезло с руководителем площадки Сергеем Пугачёвым, ему бесконечное спасибо за всё то, что он для нас делал! Наш админ Влада, безмерное спасибо за всё. Ребята безумно динамичные, с которыми прошли этот путь, всем спасибо за эту неделю незабываемых эмоций!".

Виталий Петренко, Кемерово

"Дорогие организаторы, спасибо! Это был самый масштабный форум в моей жизни! Организованная и сплочённая работа всех служб обеспечила очень комфортную среду для работы и общения! Итоги: 94 новых друга во "ВКонтакте", 23 контакта в телефонной книжке, 12 визиток, 8 клиентов, 5 партнёров. Очень продуктивно!"

Наргиз Музуратбекова, Талас, Кыргызстан

"Теперь, говоря об "АТР" или просто услышав о нём, я всегда буду благодарить организаторов, экспертов, спикеров, волонтёров и всех остальных, кто делает этот проект, кто вкладывает хоть самую малость в этот форум. Знания, которые приобретаются здесь, возможно, вы сможете найти и в других источниках, но так, как преподают здесь, думаю, вы вряд ли найдёте где-то ещё. Также неотъемлемой частью форума является его энергетика, у "АТР" она особенная. Думаю, каждый участник уехал с мыслью вернуться снова, приехать с проектом, защитить его и в конце стоять на сцене вместе с другими победителями! Ребята, где бы вы ни учились, где бы ни жили, всегда пользуйтесь возможностью ездить на форумы, а особенно на такие, как "АТР".

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Мотасем Алшеддех, Сирия

"Я будущий врач, ординатор Алтайского медицинского университета. На форуме "Алтай. Точки Роста" второй раз. Новая площадка – это новые эксперты, новые знания. Сейчас приехал за незабываемыми эмоциями, интересными знакомыми и друзьями".

Лу Чэнь, Китай

"Я не просто впервые на "АТР", я впервые в России! Здесь очень хорошо, мне все нравится – и организация, и атмосфера. Хорошо, что очень много людей, — можно попрактиковать русский язык, который я изучала в университете. Про сам форум мне рассказала моя преподавательница, и вот я здесь, ничуть не жалею!"

Серик Урузбаев, Казахстан

"На форуме всегда большая делегация из Казахстана, ведь мы все понимаем, как много пользы может принести "АТР": это и помощь экспертов, и приобретение навыков, необходимых для создания собственного дела, и полезные для развития бизнеса знакомства.

Только здесь можно за пять дней подготовить всё для реализации проекта международного уровня. При этом можно мгновенно оценить его актуальность, ведь здесь представители почти из 30 стран".

Анна Пашкина, Барнаул

"Несмотря на то, что на форуме "Алтай. Точки Роста" впервые, у меня уже есть проект "Международный форум для молодого педагога "Молодой учитель. Формула успеха". Целью проекта является создание единого образовательного пространства. Если говорить о форуме "Алтай. Точки Роста", то впечатления переменчивые: с одной стороны, очень большая нагрузка, с другой — информация, которую сложно найти где-то еще. "АТР" — это концентрат всего самого полезного от лучших экспертов.

Роман Абрамов, Усть-Пристанский район, Алтайский край

"Я был на площадке в 2013 году и хотел вернуться. Мне всё нравится. Я и на своей площадке "Парус" всё посещаю, понравились психологические тренинги и успеваю еще на другие. Был на "Избирательном процессе", посетил свободное занятие "Язык жестов". У нас грамотно составлено расписание. В бытовом плане тоже все вполне доступно. Все участники доброжелательны, чувствую себя вполне комфортно. Здесь такая атмосфера, что уезжать не хочется".

Анна Ганина, Новосибирск

"Десятки инсайтов, кое-какие прояснения насчёт того, куда двигаться и как развиваться, в какие точки бить, куча новых знакомств, крутые спикеры, прозрачный воздух и непосредственный контакт с природой. Я мечтала попасть в это место 5 лет и сейчас понимаю, что все мои ожидания оправдались. Это чудесное место, по которому я уже скучаю".

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Анна Борина, Томск

"Любое обучение связано с выходом за границы своей зоны комфорта, только за её пределами можно получить необходимые условия для личностного развития. Жизнь на форуме "АТР" выталкивает из привычных рамок и погружает в условия непрерывного развития – как физического, так и интеллектуального. В таких обстоятельствах реально открыться для самого себя с новой стороны, увидеть свои как сильные, так и слабые стороны, и наметить новую траекторию развития. Также форум – это одна из отличных возможностей получить опыт работы в команде, научиться налаживать конструктивный диалог практически с любым человеком".

Акерке Уатхан, Монголия

"Я впервые в России, здесь очень дружелюбные люди. На "АТР" я нашла много друзей. Хорошая для учебы атмосфера. Я буду с нетерпением ждать следующего года, чтобы опять вернуться сюда".

Илихаму Айли, Китай

"Я приехал из Китая. Но Россия для меня почти родная страна. Я учусь в Алтайском техническом университете. Здесь практически каждый день очень интересный и насыщенный. Я увидел много талантливых людей здесь, на форуме. Нас поселили в хорошем отеле, и мне всё нравится. Очень вкусно кормят, как и везде в России. Вкусная еда. Красивая природа".


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