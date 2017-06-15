Добровольная лесная сертификация, когда заготовители леса отказываются от рубок на особо ценных природных территориях, существует в мире с начала 90-х годов. В России сертифицированы, то есть защищены от рубок не по закону, а по добровольному согласию, более 43 миллионов гектаров леса. В Алтайском крае таких примеров пока немного. Но толчком могут послужить новые правила выделения таких участков. Этот вопрос обсуждали на заседании в минприроды Алтайского края

Особый лес

В России действует лесное законодательство, в нем есть некоторые ограничения на рубки, но довольно узкие. А вот Лесной попечительский совет (FSC, Forest Stewardship Council – прим. ред.), куда входит и Россия, уже более 25 лет пропагандирует и продвигает добровольный отказ от рубок на ценных территориях.

Что такое ценная территория для России? Есть несколько типов таких участков, например, участки с высоким биоразнообразием, участки, важные для местных сообществ, культурно значимые леса и подобные. Одними из важных, но мало отрегулированных российским законодательством типов являются редкие экосистемы.

Разработка классификации редких экосистем отдана на откуп регионам. В Алтайском крае такую работу уже провели.

Официально такие участки называются лесами высокой природоохранной ценности или лесными территориями, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы" (ЛВПЦ 3). На национальном уровне к редким экосистемам полностью отнесены ленточные боры и черневая тайга Алтае-Саянского региона. Однако для Алтайского края это слишком общее понятие.

Есть три вида FSC-сертификации: сертификация лесоуправления (для компаний, которые заготавливают лес), сертификация цепочки поставок (для переработчиков), сертификация контролируемой древесины. Процесс сертификации занимает пять лет, сам сертификат тоже на пять лет.

Эксперты разработали правила именно для региона, которые помогут арендаторам выявить особо значимые участки. По словам координатора лесных программ Алтае-Саянского экорегиона Всемирного фонда дикой природы (WWF) Виктора Сипкина, выделение таких участков будет добровольным для арендаторов.

Кстати, Алтайский край один из первых по внедрению этих механизмов.

Категории ЛВПЦ 3, выделяемые для территории Алтайского края:

Алтае-Саянский горно-таёжный район. Это Салаирский кряж (например, леса с участием липы сибирской, кедра, ели сибирской, лиственницы сибирской, пойменные и другие) и предгорья и горы Алтая (например, леса с участием кедра, древесно-кустарниковые сообщества с участием сибирки алтайской, криволесья и редколесья из березы извилистой и другие).

Западно-Сибирский подтаёжно-лесостепной район. Это правобережье Оби (леса с участием ели, лиственницы сибирской, многопородные, березовые леса, пойменные леса, сосновые боры и другие участки) и левобережье междуречья (леса с участием лиственницы сибирской, многопородные леса, пойменные, березовые леса и другие).

В чем выгода для арендатора?

Выгода заключается в возможности получить FSC-сертификат Лесного попечительского совета, который гарантирует, что компания подтверждает легальность заготавливаемой древесины и открывает возможности новых рынков сбыта продукции. Такая продукция получает товарный знак, что она с точки зрения экологии и социальных вопросов произведена качественно.

Для получения сертификата ограничить хозяйственную деятельность недостаточно. Нужно пройти несколько проверок и до получения сертификата, и после для подтверждения.

В Алтайском крае пока только одна компания имеет FSC-сертификат лесопромышленных предприятий — ООО "Объединённая лесная компания". В процессе получения сертификата по лесоуправлению холдинг "Алтайлес".

А вот какие еще компании готовы пойти на добровольный отказ от использования экологически важных кусочков леса, нам пока не известно.

В Сибири по FSC сертифицировано 11,7 млн га леса.

Найти баланс

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков добавляет, что самое важное теперь — найти баланс между экономически выгодным лесопользованием и сохранением леса с его растениями и животными.

"Это не обязательно может быть полный запрет хозяйственной деятельности. Есть леса, где любая деятельность наносит ущерб, но некоторые даже лучше от рубок становятся, там, где деревья любят осветленные участки", — сказал Кобяков.

Этот момент отметил и исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. Наш регион — малолесный, однако небольшой объем леса дает 2% валового регионального продукта. Поэтому приходится учитывать интересы лесных арендаторов, чтобы использовать лесной ресурс эффективно.

"При этом у нас в крае давно достигнута договоренность с лесопользователями о легализации всех процессов производства в лесной сфере. Регион одним из первых в стране пересмотрел лесохозяйственные регламенты и планы. Два года назад были приняты новые регламенты по 31 лесничеству", — добавил чиновник.