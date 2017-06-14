Бывшего главу ФСИН Александра Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей за мошенничество при закупках электронных браслетов, сообщает LIFE.

Такое решение вынес в среду, 14 июня, Замоскворецкий суд Москвы. Под стражей Реймер провел уже два года и три месяца, которые ему зачтутся в срок.

Сторона обвинения просила для Реймера девять лет колонии общего режима со штрафом миллион рублей, а также лишения звания и всех государственных наград.

Следствие настаивало, что Реймер вместе со своими сообщниками из ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения связи ФСИН" были причастны к хищению в 2010-2012 годах более 2,7 миллиарда рублей при поставках электронных браслетов. Было доказано, что браслеты были закуплены по завышенной цене. Так, при стоимости браслетов 19 тысяч рублей они закупались более чем за 100 тысяч.

Экс-глава ФСИН своей вины так и не признал.

Напомним, Александр Реймер был задержан в апреле 2015 года в Москве.