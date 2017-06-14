Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила свой вариант присяги для вступающих в российское гражданство, сообщает РИА Новости.

"Я, …, вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле, клянусь уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы, стремиться обеспечивать благополучие и процветание России, исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, защищать свою страну и народ, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации".

Рассмотреть вопрос о введении такой присяги ранее предложил депутатам президент Владимир Путин. Для подготовки текста в нижней палате создана специальная рабочая группа, которая решила, что любой гражданин может предложить для обсуждения свою версию клятвы.

"ЛДПР представила свой вариант проекта присяги, Яровая — свой вариант. Решено, что любой гражданин может представить соответствующие материалы в комиссию, и мы будем их рассматривать", — сказал зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов по итогам второго заседания рабочей группы.

Текст присяги будет подготовлен в виде поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении российского гражданства для террористов и экстремистов. Предполагается, что этот законопроект примут до конца июля.